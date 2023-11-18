"Наче спроба витягнути з секти": як полонених росіян перевиховують в таборі в Україні

Журналісти британського видання The Times побували у найбільшому в Україні таборі для військовополонених росіян. Там українські правоохоронці працюють з окупантами, намагаючись "вибити" з них путінську пропаганду.

Автори матеріалу наголосили, що місця утримання російських військовополонених в Україні наразі переповнені. Полонені росіяни там працюють і чекають, поки їх обміняють на українців та повернуть на батьківщину.

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Яке життя в українському таборі для військовополонених росіян

Журналісти наголосили, що українці, Дотримуючись принципів, викладених у Женевських конвенціях, запровадили для росіян роботу. Так, російські полонені працюють шість днів на тиждень, заробляючи місячну зарплату у вісім доларів. Цей скромний дохід часто витрачається на напої та кондитерські вироби, які є в магазині табору. Примітно, що Кока-кола, бренд, який пішов з російського ринку після вторгнення, став найбільш популярним товаром серед полонених.

Петро Яценко, речник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомив, що у таборі були групи колишніх російських засуджених, які намагалися встановити "злочинний порядок" у межах табору. Намір такої поведінки, за словами Яценка, полягає в тому, щоб підтвердити своє домінування та продемонструвати уявну перевагу в середовищі табору.

Ми дуже швидко зупиняємо це. Ми говоримо їм, що якщо ви будете погано поводитися, ми вас звільнимо і нехай українці розберуться з вами. Зазвичай це працює,

– сказав він.

Як у таборі перевиховують російських полонених

Один із полонених, 39-річний чоловік з Приморська, на ім'я Нікалай, спочатку вважав, що росіяни та українці є однією нацією, яке буцімто розділило НАТО. Однак тепер він змінив своє ставлення.

Так, вранці Микола прокинувся від звуків Гімну України, які лунали з гучномовця в його кімнаті. Після ранкової трапези Микола хвилиною мовчання вшанував пам’ять загиблих українців унаслідок російського вторгнення. Попри те, що Микола може не дуже любити цей новий розпорядок, він вважається корисним, згідно з джерелами в українському таборі для російських військовополонених.

"Я виріс у Радянському Союзі, тож відчуваю, що ми одна країна", — сказав він.

За словами речника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, в українському таборі тривають заходи щодо протидії неоімперіалістичній ідеології, яку пропагує президент Владімір Путін.

Росіяни були піддані пропаганді все життя. Це як спроба витягнути когось із релігійної секти... Це прискорений курс історії України, який ми даємо в'язням, щоб розвінчати заяви Путіна про те, що Україна не є незалежною державою,

– сказав Яценко.

Так, для переходу з житлових приміщень до їдальні полонені мусять пройти коридором, прикрашеним зображеннями видатних діячів української історії. Зокрема, там є портрети Степана Бандери та Тараса Шевченка. Яценко зазначає, що сприйняття України багатьма російськими полоненими підтверджується нещодавнім прибулим окупантом, який прийняв фотографію Бандери за молодого Путіна.