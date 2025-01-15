Бійці "Азову" під час штурму взяли в полон понад 20 окупантів

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" взяли в полон 23 російських окупантів. Вороги добровільно здалися українським воїнам на Торецькому напрямку.

Про це 24 Канал пише з посиланням на повідомлення бригади "Азов". Російських військових передадуть відповідним службам.

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Чергова партія полонених окупантів

На Торецькому напрямку під час штурмів воїни "Азову" захопили 23 російських військових. Їх знайшли у підвалах місцевих будинків.

Цим солдатам збройних сил Росії пощастило вижити,

– йдеться в повідомленні.

Як зазначили українські військові, полонені окупанти перебувають в задовільному стані. Їх утримують в належних умовах. У "Азові" висловили сподівання, що росіян найближчим часом поміняють на захисників України, які перебувають на території Росії.

Окупанти у відео звернулися до своєї влади та попрохали поміняти їх на бійців української 12 бригади спеціального призначення "Азов".

Бригада "Азов" взяла в полон 23 окупантів: дивитися відео

Нагадаємо, за інформацією аналітиків, російські окупанти намагаються закріпитися у багатоповерхівках Торецька та на околицях міста. Однак ЗСУ зупиняють наступи ворога і не дають йому окупувати населений пункт. Нині в Торецьку точаться бої.

До речі, нещодавно Україна взяла в полон перших військових із Північної Кореї. Отриману від них інформацію українські бійці зможуть використовувати у власних інтересах.