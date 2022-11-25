Шантажують полоненими: дружині зниклого військового надіслали відео з вимогою "злити" об'єкти

Один з українських військових перебуває у російському полоні. Невідомі надіслали його дружині відео та вимагають сфотографувати інфраструктурні об'єкти.

Таким чином, окупанти примушують фотографувати потрібні їм об’єкти, обіцяючи звільнити наших військових. Про це повідомила волонтерка та депутатка міської ради Дніпра Наталія Гончаренко.

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Росіяни вимагають "злити" інфраструктурні об‘єкти

Гончаренко розповіла історію Ганни Гейкало – дружини одного з захисників. 24 лютого її цивільний чоловік – Ігор Черкашин – пішов на роботу та звідти вирушив воювати.

2 березня він зателефонував дружині та повідомив, що прямує воювати у Волноваху. Від березня вони поспілкувались ще раз, він попрохав дружину надіслати номер своєї банківської карти та додав: "Невідомо, що буде далі". Після цього зв’язок обірвався. Наприкінці квітня військкомат видав Ганні довідку, що Ігор зник безвісти на території Донецької області,

– розповіла волонтерка.

Два тижні тому Ганна отримала від невідомих відео, на якому до неї звертається Ігор та повідомляє, що він живий та перебуває в полоні у росіян. До цього загарбники додали повідомлення з вимогою сфотографувати певні інфраструктурні об’єкти. Жінка розповіла, що після цього вона звернулась у СБУ.

"Повідомила, що мій чоловік живий та попрохала вжити заходів для його звільнення. Прохаю, щоб чоловіка внесли в списки на обмін. Ми всі дуже втомились. Я працюю без вихідних, свою маленьку доньку я майже не бачу пів року. Коли йду на роботу – вона спить, коли приходжу – вона спить", – розповіла Ганна.

За її словами, з банківської карти чоловіка, після того, як він начебто зник безвісти, невідомими було списано всі наявні гроші.

Навіть ті, які він заробив на будівництві. Ці кошти він просто не встиг перевести мені. Мені ж повідомили, що я для нього – цивільна дружина, майже – ніхто,

– додала Ганна.

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