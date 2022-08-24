ЄСПЛ в терміновому порядку зобов’язав росію забезпечити права полонених з "Азовсталі"

російські окупанти не виконують міжнародних вимог щодо поводження з полоненими. Вони утримують їх у невідповідних умовах та не надають про них потрібної інформації.

Героїчні захисники "Азовсталі" виконали наказ про вихід із підприємства з умовою збереження життя та подальшого обміну у якості полонених. росіяни порушили умови домовленості та не зважають на жодні міжнародні правила та вимоги щодо поводження з полоненими.

Читайте також Країна сильних духом: 24 фото з війни, що доводять незламність українців

ЄСПЛ зобов'язав росіян забезпечити права героїчних захисників "Азовсталі"

Учора, 23 серпня, Європейський суд з прав людини у терміновому порядку розглянув клопотання України щодо дотримання росією прав полонених захисників та захисниць. Також ЄСПЛ дав термінові вказівки у міждержавній справі "Україна проти Росії (Х)" щодо військовополонених.

Зокрема, ЄСПЛ надав росії негайні вказівки щодо забезпечення закріплених Конвенцією прав полонених. Є докази того, що росіяни усвідомлено завдають непоправної шкоди фізичній цілісності полонених та загрожують їхньому життю. Про своє рішення ЄСПЛ поінформував Комітет міністрів Ради Європи.

Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, пов’язаних зі збройною агресією, незважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти росії тепер також охоплюють і права військовополонених,

– заявила Ірина Мудра, заступниця Міністра юстиції України.

Дивіться також – історія пари, які довелося втікати від росіян з Криму та Маріуполя: відео