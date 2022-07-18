Ще один громадянин Британії потрапив у полон окупантів: каже про загрозу смертної кари

Військовики росії хочуть стратити ще одного громадянина Британії – Джона Хардінга. Він служив у лавах добровольчого батальйону, який брав участь в обороні "Азовсталі".

Про загрозу страти стало відомо, коли російські пропагандисти оприлюднили відео з полоненим. Зараз чоловік перебуває на окупованих територіях України.

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Відео з Гардінгом – не фейк

Британець на записі звернувся до прем'єра Бориса Джонсона по допомогу. У МЗС Великої Британії висловили стурбованість його затриманням. Слід зауважити, що невдовзі оберуть нового прем'єра Британії.

Друзі та сім'я Гардінга підтвердили журналістам, що на відео був саме він. Також вони сказали, що їх зараз підтримує Міністерство закордонних справ.

Що відомо про полоненого Британця

Чоловік воював на сході України ще з 2018 року. Раніше він розповів ВВС, що приїхав туди для роботи бойовим медиком. Це рішення воїн ухвалив, щоб допомогти в боротьбі з окупаційними військами.

Його взяли в полон у травні, коли українські захисники покинули "Азовсталь". Щодо загрози смертного вироку, то це рішення може ухвалити суд однієї з квазіреспублік на Донбасі. Глава МЗС Британії Ліз Трасс акцентувала на тому, що це не буде легітимно та світ не визнає жодне з рішень так званих судів російських бойовиків.

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