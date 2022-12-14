Частина Росії буде зруйнована, – полонений мобік-марієць шокований потужністю ЗСУ

Росія продовжує винищувати свої корінні народи. Спершу з їхніх мов зникають життєво необхідні слова, як-от "свобода". А тоді люди стають "гарматним м'ясом" для Кремля.

Найбільше щастить мобікам, які опиняються у полоні ЗСУ. У них з'являється шанс вижити. Цього разу у полоні ЗСУ опинився 24-річний марієць Владімір – уродженець Башкортостану, повідомляють джерела 24 каналу.

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Історія полоненого марійця Владіміра

Владімір відслужив в армії, а тоді працював на будівництві та вантажником на складі супермаркету. Коли принесли повістку, мобік навіть не збирався протестувати й боротися за свої права. Ще й форму за власні гроші прикупив. Схоже, роль "гарматного м'яса" його абсолютно влаштовувала.

Росія знущається зі своїх мобіків як тільки може

Полонений окупант розповів, що мобікам згодовують байку. За словами командування, вони начебто лише "охоронятимуть завойовані території". Мобікам брешуть, що у наступ йдуть кадрові військові. "Гарматне м'ясо" збирається у добре оплачувану відпустку, але опиняється у пеклі.

За словами Владіміра, перші "біди" у житті мобіків починаються ще у потягах. Росія не вважає за потрібне витрачати на своє "гарматне м'ясо" їжу чи воду. Тому окупанти перебиваються тільки тим, що беруть з дому.

На зупинках купляли горілку. Владімір розповів, що один з мобіків отруївся паленим алкоголем й вирушив на концерт до Кобзона прямісінько з потяга.

Мобіки бідкаються, бо їх не навчають

Перед відправленням на фронт мобіки мешкали у наметах, які стояли в парку. Перш ніж піти в землю, окупанти добряче померзли на землі.

Марієць також побідкався, що мобіків ніхто не тренував. Вони й гадки не мали, як поводитися зі зброєю. Навіть дехто з "офіцерів" вперше бачив автомат. Карти для мобіків взагалі стали ребусом. Владімір зізнався, що навіть не зміг би показати на карті своє розташування.

Окупант ховався від обстрілів, аж доки його не знайшли воїни ЗСУ

Перші декілька днів в Україні Владімір просто копав окопи. А коли почався обстріл, намагався заритися в землю до кротів й з ними перечекати. Однак воїни ЗСУ блискавично оточили окупанта.

Лише в українському полоні мобік нарешті зміг досхочу напитися води та перекусити. Владімір розповів, що воїни ЗСУ добре поводилися з ним: ніхто й пальцем не зачепив. Вже в Україні окупант зацікавився, для чого Росії нові території.

Полонений марієць визнав, що армія України – набагато потужніша.

Війна закінчиться тим, що частина Росії буде зруйнованою. Україна візьме своє,

– заявив Владімір.

Марійці – представники фіно-угрів, які населяли Сибір ще з часів неоліту. Левова частка марійців проживає на території Росії. Розмовляють марійською та російською мовами.

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Коли у мобіка запитали, як марійською буде "свобода", відповісти він не зміг.

Полонений вагнерівець розповів про колосальні втрати росармії

Тим часом полонений вагнерівець розповів, що командири тікають з поля бою, залишаючи "гарматне м'ясо" гнити живцем. З 20 окупантів вижив лише один.

Окрім того, дуже часто у лавах окупантів трапляється, що росіяни розстрілюють свої же. Полонений вагнерівець "Морок" закликав не їхати на війну, бо тут чекає смерть.