"Доярка про НАТО розповіла": полонений росіянин назвав феєричну причину, чому воює

В ході бойових дій українські військові не лише трофеять зброю країни-агресорки, а й беруть у полон її військовослужбовців. Після цього журналісти мають змогу поспілкуватися з окупантами та запитати, що вони забули в Україні. Так, в одному з інтерв'ю Любомиру Ференсу військовий з Омської області вчергове заспівав про захист від НАТО, однак з цікавими подробицями.

Полонений Олексій Літтау впевнено заявив, що припхався до України "захищати братній народ" від військ Північноатлантичного альянсу. Однак оскільки хлопець не сильно цікавився новинами, то про "злісне" НАТО дізнався від знайомої доярки, а про "нацистів в Україні" – від мужиків на фермі.

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Про страшні війська НАТО повідомила доярка

Ця доярка, зокрема, розповіла ошуканому окупантові, що насправді військовий контингент НАТО "гнобить громадян" України. Однак Літтау не завдав собі клопоту перевірити цю інформацію, тож рішуче налаштувався піти захищати українців.

Під час інтерв'ю мобілізований окупант заявив, що не мав приводу сумніватися в словах великого геополітика. Він піддався впливу упередження авторитету, оскільки жінка була "дорослою людиною". Відтак її слів було досить.

Пояснив чоловік й те, звідки у самої 30-річної доярки була така важлива для його подальшої долі інформація. За його словами доярка дізналася про присутність НАТО в Україні з газети. Стаття у ній настільки вразила жінку, що вона одразу ж передала цю інформацію Олексієві.

Любомир Ференс логічно поцікавився, чому слів співробітниці було досить, щоб круто поміняти своє життя та відправитися зі зброєю у руках у чужу країну. "А тобі доярка авторитет чи що?" – запитав він.

Ну, ми ж разом працюємо,

– коротко відповів Літтау.

Зауважимо, що окупант був спантеличений інформацією, що сусідня з Росією Фінляндія, на відміну від України, уже вступила в НАТО. На запитання, чи тоді Росія піде воювати з військами Альянсу і туди, зміг видати лише: "Точно не знаю".

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За що воюють окупанти

Розібравшись в ході інтерв'ю з Любомиром Ференсом, що колеги на роботі йому брехали в очі, що ані нацистів, ані військ НАТО в Україні немає, Олексію Літтау було важко сформулювати, за що ж тоді воюють росіяни. Спершу він знову заїкнувся про НАТО, однак тут же додав, що не бачив його в Україні. Він погодився, що його слова звучать абсурдно.

А після признався, що мобілізовані "взагалі не знають за що воюють". За його словами, їм просто дають завдання, які вони без зайвих запитань виконують. Як і годиться мовчазним рабам.

"За невиконання наказу дається декілька діб. … Я більше не знаю, за що ми тут, навіщо ми тут взагалі", – підсумував Олексій Літтау.