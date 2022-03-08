Полонені розповіли про злочини російської армії і закликали інших не їхати в Україну: відео

Збройні сили України не тільки героїчно відстоюють українські позиції, а й захоплюють в полон російських загарбників. Двоє з них розповіли про військові злочини РФ та попросили своїх колег нізащо не їхати в Україну.

Працівники СБУ наголосили, що "одна з кращих армій світу" від Путіна зараз ховається в українських лісах і селах. Окупанти масово втікають та здаються в полон.

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"Деморалізовані російські вояки обирають для себе кращий варіант – здатися українському фермеру з вилами, ніж продовжувати беззмістовну війну з Україною", – кажуть в СБУ.

Полонені росіяни розповіли про військові злочини своєї армії, зокрема, вбивства та пограбування мирного населення.

Один полонений сказав СБУ, що вони підривали авто цивільних, а після цього ховалися в лісі.

"Коли потрапили до якогось села, побачили першого чоловіка і підняли руки. Ми сказали йому, що здаємося, віддали зброю та бронежилети місцевим", – додає він.

Інший полонений каже, що їхнє керівництво багато недовоговорювало.

Ми в ніч на 24 лютого переїхали через кордон з Україною, нам нічого не сказали. Нас тут зустріли не дуже дружньо спочатку, бо наші військові почали бомбити населення, хоча мали лише (нападати на – 24 канал) військові частини,

– заявив він.

Окрім того, російський окупант закликав своїх земляків не вірити російській пропаганді та нізащо не їхати воювати в Україну.

"В жодному разі не їдьте сюди, ні за які гроші взагалі. Життя важливіше, ніж це все. Насправді тут хаос, я навіть не можу пояснити, що відбувається", – додав полонений.

Полонені розповіли про злочини російської армії: відео СБУ



Вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Держава-агресорка обстрілює мирні міста, вже другий тиждень триває війна. Наші Збройні сили мужньо відбивають атаки ворога. Місцеве населення їм допомагає. Про основні події боротьби України з ворогом – читайте у хронології.

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