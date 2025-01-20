Полонений солдат з КНДР визнав великі втрати на Курщині і розповів, скільки воює проти України

11 січня на Курщині Сили оборони вперше взяли у полон двох полонених північнокорейських військових. Стали відомі нові деталі з їх допиту.

Обох солдатів КНДР відправили до Києва. Під час допиту вони переконували, що не знали про те, що їх везуть на війну. Північнокорейці були впевнені, що братимуть участь у військових навчаннях, передає 24 Канал із посиланням на відео, опубліковане Володимиром Зеленським.

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Що розповів полонений

Один із солдатів КНДР, який потрапив у полон, розповів, що він воював на Курщині з 3 січня 2025 року. За його словами, у північнокорейських підрозділах було дуже багато поранених. Втім, назвати точну цифру він не може.

Також він зізнався, що спочатку навіть не знав, проти кого воює. Сам він перед відправленням у Курську область не проходив жодних навчань.

Крім того, полонений розповів, що він є строковиком. У КНДР усі чоловіки після школи проходять строкову службу. Він теж після закінчення середньої освіти пішов в армію на розвідувальне відділення.

До слова, нещодавно південнокорейська розвідка повідомила, що у Курській області загинули 300 північнокорейських солдатів, а загальні втрати становлять приблизно 3000 осіб.