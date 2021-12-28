У полоненого окупантами українського воїна розвинулася психічна нестабільність

У полоненого військовослужбовця Ігоря Мирончука розвинулася психічна нестабільність. Це трапилося після знущань у Макіївській виправній колонії на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це розповіла Уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Адміністрація колонії кинула чоловіка на місяць у карцер замість надання медичної допомоги, тож перебування в таких умовах може спричинити рецидив.

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Що відомо про стан здоров'я воїна

За словами Денісової, стан здоров'я Ігоря Мирончука наразі дуже важкий. Він виснажений та сильно схуднув. Водночас після контузії психічний стан військового нестабільний, тож у стресових ситуаціях у нього трапляються нервові зриви.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші гуманітарні організації принципово не допускають на окупованих територіях до політично ув'язнених,

– наголосила Уповноважена з прав людини.

Про депресивний стан воїна рідні дізналися від Богдана Пантюшенка та Андрія Женчуса, які перебували з Ігорем в полоні та були звільнені 29 грудня 2019 року.

Денісова звернулася до координатора ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер з проханням особисто втрутитись у ситуацію для надання військовому допомоги.

Коли військовий потрапив у полон

Як розповіла Денісова, Ігор Мирончук пішов захищати Україну у березні 2014 року. Він проходив військову службу за контрактом на посаді головного сержанта у 128 окремій гірській штурмовій бригаді.

Військовий також брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве. Під час бойових дій він зазнав 2 поранень та контузії.

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На окупованій території Донеччини Ігор Мирончук у лютому 2019 року потрапив у полон. Його засудили до 12 років позбавлення волі за нібито шпигунство та участь у терористичній організації з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

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На тимчасово окупованій території незаконно утримують 300 українців, 40 з них – військові. Люди перебувають у жахливих умовах, адже у колоніях немає навіть опалення. Крім того, бойовики жорстоко поводяться з бранцями.

Українця Станіслава Баранова вже 3 роки утримують на тимчасово окупованому Донбасі. Бойовики змінили ім'я та дату народження бранця, аби ніхто не міг його ідентифікувати.

Водночас у незаконно ув'язненого окупантами українця Ігоря Назаренка серйозно погіршилось здоров'я. Він перебуває у критичному стані.

Повний текст публікації Людмили Денісової у телеграмі:

У полоненого військовослужбовця Ігоря Мирончука після перенесених знущань у Макіївській виправній колонії №32 на тимчасово окупованій території Донецької області розвинулася психічна нестабільність.

Ігор пішов захищати Батьківщину у березні 2014 року. Проходив військову службу за контрактом на посаді головного сержанта у 128 окремій гірській штурмовій бригаді. Брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве. Під час бойових дій Ігор зазнав 2 поранень та контузії. Нагороджений орденом "За мужність третього ступеня", медалями "20 років сумлінної служби" та "Захисник вітчизни".

У полон на тимчасово окупованій території в Донецькій області потрапив 9 лютого 2019 року та був засуджений до 12 років позбавлення волі за нібито "шпигунство та участь у терористичній організації" з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Стан здоров'я Ігоря дуже тяжкий: він виснажений, сильно схуднув, після контузії психічний стан нестабільний, у стресових ситуаціях у нього трапляються нервові зриви. Адміністрація колонії замість надання медичної допомоги кинула Ігоря на місяць у карцер. Перебування в таких умовах може спричинити рецидив.

Про депресивний стан Ігоря рідні дізналися від Богдана Пантюшенка та Андрія Женчуса, які перебували з Ігорем в полоні та були звільнені 29 грудня 2019 року.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші гуманітарні організації принципово не допускають на окупованих територіях до політично ув'язнених.

Такі дії стосовно Ігоря Мирончука є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, зокрема Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ігоря Мирончука, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.

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