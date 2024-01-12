У полоні в хуситів перебуває група українських моряків, – Зеленський

Володимир Зеленський 12 січня 2024 року повідомив, що у полоні в хуситів перебуває група українських моряків. Наразі Україна робить усе можливе, аби повернути їх додому.

Український лідер повідомив, що у полоні у хуситів наразі перебувають четверо українських моряків. Україна активно працюватиме, аби вони якнайшвидше повернулися додому.

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Четверо наших моряків перебувають у полоні у хуситів,

– наголосив президент.

Раніше хусити захопили корабель Galaxy Leader

Ще у листопаді 2023 року стало відомо, що хусити захопили корабель Galaxy Leader. Це – вантажне судно, яке частково належить ізраїльському бізнесмену. Напередодні захоплення корабель Galaxy Leader вийшов з порту у Туреччині. Судно рухалося у бік Індії під прапором Багамських островів.

Тоді ж у МЗС Ізраїлю заявили, що на борту корабля перебували українці. Загалом мовилося про 25 членів екіпажу різної національності. У відомстві заявили, що у полоні хуситів опинилися українці, болгари, філіппінці та мексиканці.

У МЗС України заявляли, що тримають цю ситуацію на особистому контролі.

До слова, ще у листопаді – грудні 2023 року хусити почали активно блокувати усі кораблі, які перебували у водах Баб-ель-Мандебської протоки. Спершу хусити захоплювали судна, які пов'язували з Ізраїлем, а згодом – усі кораблі, які тільки потрапляли на очі.