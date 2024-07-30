Упізнала полоненого батька на фото в російському суді, живим він не повернувся: болісна історія

Донька українського захисника впізнала свого батька на фото з показовгого судилища над азовцями у 2023 році. Однак чоловік помер в полоні, так і не дочекавшись повернення.

До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював моряком, а потім приєднався до територіальної оборони. Про смерть захисника 21 липня повідомила його донька Крістіна Кошка на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також Пройшов найзапекліші напрямки: на війні загинув командир мотопіхотного відділення з Луцька

Помер, не дочекавшись повернення додому

Олександр потрапив у полон в 2022 році. Згодом військовий опинився на лаві підсудних у Ростові-на-Дону разом з іншими захисниками Маріуполя. Тоді українським бійцям окупанти висунули звинувачення в участі в терористичній організації та участі в діях, спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади в Донецькій області.

На одному з фото показового судилища Крістіна впізнала свого батька.

За що такі муки, рідний мій дивиться в камеру з таким порожнім поглядом. Рік мук, навіть не схожий на себе,

– написала ще тоді дівчина.

У березні 2024 року російський суд продовжив утримання українських захисників, над якими відкрив провадження, під вартою до 29 червня. Серед них також був Олександр, який на той момент пробув у полоні 22 місяці.

Утім, чоловік помер у полоні, не дочекавшись повернення додому.

9 днів, як тебе не стало, 9 днів, поки ти досі не на рідній землі. Мій улюблений татко, як ми боролися за тебе, як боровся ти і чекай на зустріч з нами. Ти завжди підбадьорював нас,

– написала донька військового.

Вона наголосила, що ніколи не пробачить тих, хто не врятував батька.

До слова, раніше українські військовополонені підтвердили нестерпні умови перебування в російському полоні. Росіяни жорстоко катують українських військовополонених, не дають достатньо їжі та води й не дозволяють писати листи.