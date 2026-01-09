Влада закликає виїхати з Києва: пів міста – без тепла, проблеми і з водою
Віталій Кличко 9 січня закликав жителів Києва виїхати з міста за можливості. Пов'язано це з відсутністю опалення в майже 6 тисячах багатоквартирних будинків столиці після атаки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва.
Чому Кличко закликає киян виїхати?
Внаслідок ударів Росії по критичній інфраструктурі Києва у столиці виникли проблеми з постачанням тепла та води в домівки. За даними Кличка, половина багатоквартирних будинків міста, майже 6 тисяч, залишились без опалення.
Через це міський голова Києва закликав жителів, за можливості, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.
Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для об'єктів критичної інфраструктури столиці,
– зазначив Кличко.
Як пояснив очільник міста, наразі критична інфраструктура заживлена від мобільних котелень. Йдеться, зокрема, про лікарні й пологові будинки.
Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. До того ж, як пояснив Кличко, за прогнозом синоптиків, днями у столиці вируватиме негода.
Атака Росії на Україну: що відомо?
- Звечора 8 січня Росія тероризувала Україну дронами та балістикою. Низку вибухів почули у Львові. Монітори припускали, що по критичному об'єкту регіону ворог запустив БРСД "Орешник".
- Наслідки атаки зафіксували на Київщині. В результаті обстрілу там є постраждалі, в тому числі дитина. За даними Київської ОВА, унаслідок атаки та складних погодних умов без світла залишились понад 370 тисяч споживачів.