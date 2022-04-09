Половина жителів Сходу змінили місце проживання через війну, але майже всі хочуть повернутися

Від початку війни свої домівки покинули 20% дорослого населення. Ба більше, майже половина мешканців Сходу вимушена була втікати від війни.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг". Більшість з тимчасово вимушених переселенців прагнуть повернутися додому.

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Більшість мешканців Сходу хочуть повернутися додому

Якщо говорити про загальну статистику, то від початку повномасштабного вторгнення свої оселі вимушено покинули 20% дорослого населення України.

На жаль, найбільше з них – зі Сходу. Мовиться про 46%.

Найменше, зі зрозумілих причин, виїхало мешканців Заходу – усього 7%.

Зазначимо, що 31% тих, хто виїхав з власних осель, належить до вікової категорії від 18 до 35 років.



Кожен п'ятий дорослий покинув своє помешкання від початку війни

Також дані опитування пролили світло на те, чи повернуться до своїх осель вимушені переселенці. Позитивну відповідь дали практично всі респонденти.

41% повернеться, коли війна закінчиться;

30% опитаних зазначили, що зроблять це найближчим часом;

24% планують поїхати додому, але зачекають;

2% респондентів не можуть визначитися з відповіддю;

і лише 3% опитаних точно не планують повертатися.

Зазначимо, що в опитуванні брали участь 1 200 респондентів. Соціологічна група "Рейтинг" зазначає, що усі вони були віком від 18 років і старші, а вибірка репрезентативна також і за статтю та типом поселення.

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