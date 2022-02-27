В Україні відкрили гарячу лінію для батьків російських військових. Щоб вони могли бодай спробувати знайти своїх дітей серед полонених чи загиблих.

І туди вже телефонують сотні людей, які розшукують своїх близьких. Полоненим дають і змогу самим подзвонити додому. Приклади таких дзвінків публікують у мережі. Нижче – один із дуже показових.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Командири зрадили, половина "200", треба припиняти вбивства"

"Заблукалий" окупант із Новокузнецького ЗМОП (це "загін міліції особливого призначення", відоміший як "ОМОН") зателефонував батькам. І ось про що він розповів:

Заїхали в Україну, почали наступати на Київ. Нас там розбомбили. Половина загону загинули. Я зараз у полоні в Києві. Дивом вижив.

Тільки тепер, бачите, росіянин усвідомив, що "командири їх зрадили". А що для цього знадобилося? Ось відповідь:

Половина загону навіть не знаю де, половина "200".

І який же тепер полонений бачить вихід? "Треба телефонувати нашим командирам, генералам... Щоб ці втрати, ці вбивства припинили вже."

Ми б сказали: не треба було починати. Але нехай хоч так.

"Треба підключати родину, всіх. Мітинги, не мітинги... Все можливе зробити. Щоб до людей пошвидше дійшло, що це все треба припиняти", – вкотре повторював у розмові окупант.

Стільки загинуло вже... І ні за що. Б'ємося на чужій землі,

– визнав він.

Прикро, що так довго доходить. Та важливо й інше: щоб зупини Кремль, про втрати росіян (а таких уже понад 3,5 тисячі) в Україні мають дізнатися якомога більше у самій Росії!

Ось тут дивіться повне відео розмови окупанта з батьками:

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.