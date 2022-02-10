Половинчаста, але перемога, – зі Стерненка зняли судимість

Кримінальну справу проти українського активіста Сергія Стерненка закрив Верховний Суд України. Але іншу справу щодо викрадення депутата залишили без змін.

Відтак, тепер у Сергія Стерненка немає судимості. Він оголосив про намір у справі щодо викрадення подавати до Європейського суду з прав людини.

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У чому звинувачували активіста

Стерненка звинувачували у незаконному зберіганні боєприпасів, а саме – патрона калібру 5,45. У травні 2021 року Одеський апеляційний суд засудив Стерненка до трьох років умовно з випробувальним терміном на рік.

Крім того, активіста та його соратника Руслана Демчука звинувачували й у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеси Сергія Щербича.

Як Стерненко домігся справедливості

Захисники активіста вказували, що в Україні наразі немає закону про поводження зі зброєю і правоохоронці спираються на інструкцію МВС. Звертали увагу, що слідство взагалі не довело, що патрон належав саме Стерненку. Адже його знайшли під час обшуку квартири, яку той винаймав не сам.

Після всіх цих доказів зі сторони захисту у суді 10 лютого, справу проти Стерненка за незаконне носіння зброї закрили.

Половинчаста, але однозначно перемога! Дякую вам усім за підтримку,

– сказав активіст.

Що відомо про Стерненка

Сергій Стерненко всіляко відстоює проукраїнські інтереси. Зокрема, він написав петицію президенту щодо заборони в'їзду росіян у нашу країну. Володимир Зеленський дав йому відповідь, але без конкретики.

Бореться і з скандальним проросійським блогером Анатолієм Шарієм. Він зауважував, що однопартійці Шарія самі просили ввести проти нього санкції. РНБО зробила такий крок проти Шарія та його оточення.

Також Стерненко розповідав, що виграв апеляцію в суді у справі про захист честі та гідності проти Служби безпеки України. Позов він подавав через оприлюднення інфографіки СБУ ще в червні 2020 року.

Промова Стерненка в суді, коли його звинувачували: дивіться відео

Повний допис Сергія Стерненка

Кримінальне провадження по частині 1 статті 263 закрити за малозначністю (це про 1 патрон).

По статті 146 ("викрадення") залишити без змін.

Але судимості відтепер у мене нема.

Половинчаста, але однозначно перемога!

Далі зі 146ю підемо в ЄСПЛ.

Дякую вам усім за підтримку!