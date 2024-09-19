Польща запропонувала "чесний референдум" щодо Криму: у ЦПД згадали про Калінінград

У МЗС Польщі запропонували провести "чесний референдум" у Криму під наглядом ООН. На це відреагували у Центрі протидії дезінформації.

Про це повідомив Олександр Коваленко. Він виступив проти ідеї проведення референдуму у Криму.

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У ЦПД відповіли на промову Сікорського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у Криму треба провести референдум серед місцевих жителів під наглядом ООН.

На це відреагував керівник ЦПД.

Щодо заяв деяких польських політиків про Крим… Давайте все ж проведемо референдум в Królewiec – себто в Калінінграді. Спробуємо?

– сказав він.

Довідка. У 2023 році у Польщі офіційно затвердили та змінили назви міста Калінінград та Калінінградської області. Рішення, яке формально має рекомендаційний характер, винесла Комісія стандартизації географічних найменувань за межами Польщі.

У Польщі запропонували провести референдум під наглядом ООН

Сікорський вважає, що Крим має важливе символічне значення для російського лідера Володимира Путіна, але є стратегічно значущою територією для України. Тому, на його думку, укладання мирної угоди між Україною та Росією неможливе без демілітаризації півострова.

Польський міністр запропонував провести "чесний референдум" у Криму під наглядом ООН та вирішити подальшу долю півострова.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак також виступив проти ініціативи Польщі.