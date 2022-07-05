Боремося зі спільним ворогом, – Залужний подякував Польщі і Чехії за надані танки

Валерій Залужний висловив вдячність Польщі і Чехії, які надали Україні танки. Таким чином три держави борються проти спільного багатовікового ворога.

Завдяки техніці від Польщі та Чехії українські військові мають змогу боротися за нашу слов'янську землю. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що така допомога країн є безцінною.

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Танки від Польщі та Чехії ЗСУ вже використовують

Допомога братніх Польщі та Чехії для нас безцінна. Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі,

– мовиться в повідомленні.

Українські військові на польських та чеських танках / Фото головнокомандувача ЗСУ

Також Валерій Залужний подякував країнам за те, що підтримують не лише наших військових, а й звичайних людей. Адже народи надали і продовжують надавати прихисток біженцям від початку повномасштабного вторгнення.

Нова військова допомога від США

1 липня США повідомили про новий пакет військової допомоги для України. Вартість озброєння, яке мають надати, становить 820 мільйонів доларів.

До пакета увійшли:

боєприпаси для систем HIMARS;

2 передові зенітно-ракетні системи NASAMS);

до 150 000 боєприпасів для 155- міліметрової артилерії;

4 додаткові контрбатарейні радари.

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NASAMS – це норвезько-американська розробка, яка може вражати цілі на висоті до 20 кілометрів.