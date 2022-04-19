Польща готова лікувати 10 тисяч українських бійців, – Моравецький
Джерело:ВВС
Польща готова надати медичну допомогу приблизно 10 тисячам українських солдат у своїх госпіталях у разі потреби.
Про це під час візиту в Україну заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Важливо У Польщі священник під час служби разом з усією церквою заспівав "Ой, у лузі червона калина"
Моравецький зауважив, що кілька десятків українських військових вже перебувають на лікуванні в польських шпиталях.
Візит Моравецького в Україну
19 квітня польський прем'єр-міністр приїхав до Львова, щоб відкрити перше модульне містечко для вимушених переселенців. У будинках, які будуються за фінансової підтримки Польщі, будуть проживати жінки та діти, які виїхали зі східних регіонів через російську агресію.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу та підтримку Польщі.
Ми відкриваємо у Львові житлові приміщення для притулку внутрішньо переміщених осіб. Україна може розраховувати на Польщу. Ми надаємо гуманітарну, військову та політичну допомогу,
– зазначив Моравецький.
У кожному із будиночків можуть жити 2 – 4 людини. Всередині контейнерів є світло та тепло, а також вони облаштовані меблями. На території містечка розташовані санвузли та їдальня.
Польща закриє повітряний простір для авіакомпаній Росії: дивіться відео