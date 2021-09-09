Польща готова покарати винних у смерті українця Никифоренка, – Шмигаль
Джерело:"РБК-Україна"
Прем'єр-міністри України та Польщі обговорили загибель українця Дениса Никифоренка. Матеуш Моравецький пообіцяв Денису Шмигалю, що усіх винних у цій трагедії буде покарано.
Шмигаль зазначив, що трагедія, яка трапилася ще у липні, була спробою посіяти непорозуміння між польською та українською стороною.
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Обидві сторони зацікавлені у розслідуванні
Денис Шмигаль заявив, що через трагічну смерть Дмитра Никифоренка у Вроцлаві обидві сторони продемонстрували свою позицію щодо насилля. Українські дипломати співпрацюють з польськими правоохоронцями.
Окрім того, прем'єр-міністр України запевнив, що обидві країни докладуть максимальних зусиль, щоб знайти та покарати винних. Така ж позиція у його польського колеги.
Він (Моравецький – 24 канал) налаштований надзвичайно рішуче, щоб швидко притягнути винних до відповідальності, якщо їх вина буде доведена,
– додав Шмигаль.
Смерть Дениса Никифоренка у Вроцлаві: коротко про головне
- 30 липня у польському Вроцлаві хлопець повертався на автобусі із зустрічі з друзями нібито в стані алкогольного сп'яніння. Очевидці кажуть, що він був буцімто в неадекватному стані, через що його висадили та викликали поліцію. Однак кадри з відео не підтверджують цього.
- За інформацією польських ЗМІ, поліцейські катували українця у витверезнику, куди вони його привезли. Опісля йому стало зле, через що він помер.
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