Польща готова ввести ембарго на вугілля з Росії: прем'єр-міністр Моравецький назвав умову

Після нападу на Україну у лютому 2022 року співпраця з Росією стає токсичною. Все більше країн та компанії коригують свої відносини з Російською Федерацією.

Зокрема, у Польщі думають над тим, щоб замінити російське вугілля на австралійське.

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Польща готова ввести ембарго на російське вугілля

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр сусідньої Польщі Матеуш Моравецький, інформує місцеве радіо.За його словами, Польща готова негайно відмовитися від придбання російського вугілля. Моравецький додав, що уже мав розмову щодо постачання вугілля для різноманітних потреб (перш за все йдеться про ТЕЦ) зі своїм колегою з Австралії.

Ми готові зробити це будь-якої миті, будь-якого дня. Мені тільки потрібне одне слово від Єврокомісії. Мені потрібне запевнення від Єврокомісії в тому, що Польщу не оштрафують і не покарають за це,

– заявив Матеуш Моравецький.

За його словами, запровадження ембарго – це частина міжнародної торгівлі, яка входить до компетенції на рівні Європейської комісії. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу, 2 березня, мав зустріч з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Що таке ембарго Це торговельно-економічні обмеження, яке накладає держава,забороняючи ввіз з інших держав чи вивіз із держави золота, іноземної валюти, окремих товарів, зброї та ін.

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