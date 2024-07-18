Можливо, навіть запізніла: чи правильною є реакція Польщі на дії Білорусі

З 1 серпня Польща почне нову операцію з гарантуванням безпеки на кордоні з Білоруссю під назвою "Безпечне Підляшшя". Будуть залучені близько 17 тисяч військовослужбовців, а відповідатиме за проведення 18 механізована дивізія польських Збройних сил.

Посилення заходів спрямоване на зменшення нелегального перетину кордону з боку східного сусіда і не лише через це. Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк сказав 24 Каналу, що така реакція Польщі є цілком адекватною.

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Чому реакція Польщі є адекватною

Романюк зазначив, що розгортання Польщею дивізії – це реакція на дії Білорусі. Оскільки на її території перебувають російські війська та вагнерівці, також нібито за 200 кілометрів від кордону з Україною розташована ядерна зброя.

Лише тиждень тому відбулися спільні навчання білоруської та китайської армії. До яких також були залучені спеціальні підрозділи з Північної Кореї. І все відбувалося безпосередньо на кордоні з Польщею.

Тому реакція Польщі є абсолютно адекватною, як і інших країн Балтії. Приміром, Естонія ухвалила рішення збудувати негайно 500 дотів уздовж кордону з Росією. Звести непрохідну лінію та фортифікаційні споруди на випадок, якщо буде здійснена агресія з боку Росії,

– зазначив Юрій Романюк.

Всі країни готуються. Ніхто не вважає, що це надлишкові дії – це відповідь на агресивні та провокаційні дії Росії з маріонеткою Алєксандром Лукашенком. Тому, на думку голови громадської організації "Україна в НАТО", Польща усе робить правильно. Звісно, можна було і раніше вдаватися до таких кроків. Хоча вже добре, що є реакція.