Польща може ввести обмеження на кордонах: з якими країнами

20 лютого 2021 , 18:12
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Уряд Польщі наступного тижня може ввести обмеження на кордонах зі Словаччиною та Чехією. У цих країнах фіксують погіршення епідеміологічної ситуації.

Джерело:

24 канал

У Польщі також очікують піку третьої хвилі пандемії COVID-19. Про це міністр охорони здоров'я Адам Недзєльський повідомив в ефірі Radio ZET у суботу 20 лютого.

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Кордони будуть закриті не для всіх

Кордони будуть відкриті для осіб з негативними результатами тестів, але це на сьогодні, оскільки динаміка ситуації може змінитися,
– сказав глава МОЗ.

Адам Недзєльський підтвердив інформацію про те, що уряд розглядає можливість ввести обмеження на південних кордонах з двома країнами.

У Словаччині та Чехії останніми днями фіксують збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус.

Глава МОЗ очікує піку третьої хвилі пандемії

Міністр також зазначив, що очікує піку третьої хвилі пандемії у березні або квітні.

Він додав що уряд розглядає можливість відновлення карантинних обмежень у регіонах з найбільшою кількістю випадків COVID-19, зокрема північний схід країни.

Зверніть увагу! Польща нещодавно послабила деякі обмеження, відкривши гірськолижні схили, а також кінотеатри, готелі та театри потужністю до 50%. Проте влада попередила, що ці заходи, можливо, доведеться скасувати залежно від ситуації з пандемією.

Ситуація з коронавірусом у Польщі: коротко

Джерело: Google

  • Станом на 20 лютого у Польщі зафіксували 1,62 мільйона випадків зараження коронавірусом.
  • Перемогти смертельну хворобу змогли 1,37 мільйона осіб. Померли від інфекції 41 823 пацієнти.
  • Протягом минулої доби, 19 лютого, в країні COVID-19 виявили у 8 772 людей.
  • Глава МОЗ Польщі заявив, що в державі розпочалася третя хвиля коронавірусу.