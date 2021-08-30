Польща направила поліцейських на кордон Литви та Білорусі

Зі сторони Білорусі до Литви не припиняють приїжджати нелегальні мігранти. Через це Польща відправила на кордон правохоронців, щоб запобігти ще більшій загрозі.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський та керівник поліції Ярослав Шимчик зустрілися з поліцейськими, які вирушать на білорусько-литовський кордон. Вони стримуватимуть потік нелегальних мігрантів.

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"Звідки ці проблеми у Польщі та Литві? Маємо справу з цинічною грою білоруського режиму. Це помста за те, що країни стали безпечними притулками для білоруської опозиції", – сказав Камінський.

Лукашенко хоче повторити міграційну кризу

Міністр внутрішніх справ Польщі переконаний, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко навмисно шкодить Європейському Союзу. Він зазначив, що мігрантів доправляють до кордону з Литвою.

"Лукашенко пам'ятає, наскільки великою проблемою для всієї Європи був 2015 рік. Він хоче це повторити та завдати шкоди Польщі, Литві, нашим громадянам та Європейському Союзу, цинічно використовуючи та дезінформуючи людей, яких привозять білоруські літаки", – наголосив Камінський.

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Білоруський режим чинить міжнародний злочин

. Європу у 2015 році сколихнула міграційна криза через нелегалів іАфрикиБлизького Сходу. Вони лишали домівки через війни. За 7 місяців 2015 року до Європи прибули понад 300 тисяч мігрантів. За перші 5 місяців 2019 року в Середземному морі потонули більше ніж 1800 людей, які намагалися перетнути кордон.

Камінський додав, що кордони не можуть бути відкритими. Наразі ЄС і так має велику хвилю мігрантів.

Жоден відповідальний уряд, який серйозно сприймає свої зобов'язання та суверенітет своїх країн, не допустить масового, незаконного порушення наших кордонів та кордонів Європейського Союзу,

– сказав Камінський.

Керівник поліції Ярослав Шимчик подякував поліцейським, які вирушать до Литви. Він назвав дії білоруського режиму "організованою формою транскордонної злочинності".

Що відомо про мігрантів на кордоні Білорусі та Литви

ЄС запровадив санкції проти диктатури Лукашенка, після затримання журналіста Романа Протасевича.

Самопроголошений президент заявив, що не стримуватиме потік мігрантів до Європи. Однак білоруські прикордонники "підганяють" нелегалів до Литви.

Надзвичайна ситуація через мігрантів у Литві триватиме до 10 листопада 2021 року.



Статистика нелегальних мігрантів / Інфографіка 24 каналу