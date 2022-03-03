Польща не має наміру брати участь у війні, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не збирається брати участь у Російсько-Українській війні.

Він закликав не поширювати інформацію про те, що Польща готується до війни або що уряд відправить до України польських солдатів.

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Хочу дуже чітко підкреслити: Польща не збирається брати участь у війні. Я прошу, щоб подібних побоювань не було і прошу не слухати інформацію про те, що ми десь там готуємось, що хочемо брати участь у війні, що в цей момент відправляємо польських солдатів чи що Польща надсилає свою бойову зброю на війну,

– заявив Дуда.

Польські солдати можуть боронити лише свою країну. Але президент Польщі вірить у те, що їм не доведеться воювати.

Звісно, якщо треба буде захищати нашу країну, то будемо її захищати, натомість нічого не вказує на те, що ми можемо зазнати нападу,

– додав він.



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