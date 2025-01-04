"Жалюгідно": Угорщина образилася, що її не запросили на захід з нагоди головування Польщі в ЄС
Польща з 1 січня почала своє головування в ЄС. Однак, на церемонію, яка відбулася у Варшаві 3 січня, вирішили не запрошувати Угорщину.
Угорська влада образилася та "рішуче" засудила такий вчинок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на державного секретаря з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтана Ковача.
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Угорщина вважає вчинок Польщі "жалюгідним"
Ковач заявив, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто "рішучими словами" засудив Польщу.
Жалюгідно і по-дитячому – це єдині слова, якими я можу описати це рішення,
– процитував він главу угорського МЗС.
Нагадаємо, що Польща не запросила посла Угорщини на церемонію початку свого головування в ЄС, бо остання надала політичний притулок депутатові від польської партії "Право і справедливість" Марчину Романовському.
Тому польська сторона вирішила, що "посол Угорщини не є бажаним гостем" на заході. До слова, запрошення не отримав також і прем'єр Угорщини Віктор Орбан.