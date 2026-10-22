"Це неправдива інформація": у Польщі спростували зупинку військової допомоги Україні

Міністерство національної оборони Польщі спростувало інформацію про призупинення постачання зброї Україні через рішення Львівської облради. У Варшаві назвали заяви про блокування оборонного пакета неправдивими.

Як повідомляє видання Fakt, відповідну заяву зробив речник Міністерства національної оборони Польщі Януш Сеймей. Спікер категорично заперечив повідомлення щодо будь-яких зривів чи зупинки оборонних постачань для Києва.

Що сказали в Польщі?

"Це неправдива інформація", – заявив Януш Сеймей у відповідь на запитання журналістів про призупинення передачі пакета озброєння.

Напруга виникла після того, як 20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила постанову й оголосила 2027-й роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича. У Польщі діяльність формування вважають відповідальною за трагічні події на Волині та в Східній Галичині, тому голосування депутатів викликало гостру реакцію Варшави.

Врегулювання питання між Києвом і Варшавою

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький розповів, що представники команди президента Володимира Зеленського провели контакт із польською стороною. Українські посадовці запевнили Варшаву, що ініціатива львівських депутатів не набуде чинності.

Крім того, Марцін Босацький звернув увагу на те, що повідомлення про постанову вже прибрали з офіційного сайту Львівської облради. Українське МЗС також офіційно визнало рішення регіональних депутатів контрпродуктивним.

Зі свого боку Туск заявив, що подібні кроки дратують поляків і відверто шкодять інтересам України. На тлі скандалу польська влада також готується оголосити небажаною особою автора ініціативи, депутата Львівської облради Святослава Шеремету.

Нагадаємо, раніше ми писали про появу даних щодо зупинки оборонного вантажу безпосередньо під час підготовки до його відправлення в Україну. Тоді зазначалося, що сторони ведуть непублічну роботу для якнайшвидшого розблокування постачань.