Польща очікує загострення ситуації на кордоні найближчими годинами

У Польщі не виключають загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Там 8 листопада тисячі нелегальних мігрантів намагаються прорватися через кордон та потрапити в Європу.

Як зазначив глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, це питання обговорювали під час наради під головуванням польського президента Анджея Дуди.

Важливо Свистять і кричать: у Литві нелегальні мігранти вимагають їх відпустити

Солох припустив, що ситуація може загостритися. Президент Польщі Анджей Дуда розглядає можливість скликання Ради національної безпеки через ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Ми очікуємо посилення нападів на кордоні найближчими годинами,

– цитує канцелярія главу Бюро нацбезпеки.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні

Велика колона мігрантів з Білорусі в обід 8 листопада рушила до кордону з Польщею. Білоруська Держприкордонслужба заявила, що люди роблять це через нібито байдужість польської влади.

За інформацією голови Служби охорони держкордону Польщі, на кордоні, ймовірно, присутні від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів.

Зауважимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС.

Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами. Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.