Моравецький анонсував передачу Україні ще 60 пострадянських танків
Найближчими днями Польща передасть Україні ще 60 пострадянських танків. Їхнє постачання почнеться найближчими днями.
Найближчими днями Польща передасть Україні ще 60 пострадянських танків, зокрема PT-91 Twardy. Про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції у Києві. Про це повідомляє 24 Канал.
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Танків мало не буває
Окрім танків Leopard, перші з яких вже прибули в Україну, Польща передасть нам пострадянські танки PT-91. Польський прем'єр зазначив, що вони також дуже хороші.
Уже днями ми передамо наші дуже добрі танки PT-91. Чергові 60 танків прибудуть в Україну,
– сказав Моравецький.
Зауважимо, що це не перші пострадянські танки, які Польща передає Україні. Від початку російського повномасштабного вторгнення поляки передали нам близько 250 танків Т-72. Натомість анонсовані PT-91 Twardy є польською модернізованою версією Т-72.
Польща передала Україні перші танки Leopard
Під час цієї ж конференції Моравецький повідомив, що Польща зараз передає Україні 4 танки Leopard 2. Решта буде трохи згодом.
Він також зазначив, що свої машини також передаватимуть також Данія Швеція, Фінляндія, Німеччина, Іспанія. Наразі польська сторона тісно контактує з партнерами щодо цього питання.