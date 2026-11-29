Увечері 29 листопада в польському Жешуві пролунали сирени повітряної тривоги на тлі російської атаки по Україні. Мешканці окремих районів Підкарпатського та Люблінського воєводств також отримали SMS-попередження про підвищену готовність польської системи ППО.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Як Польща реагувала на атаку Росії по Україні?

Після 19:00 у Жешуві пролунали сирени повітряної тривоги. Відео з ними почали поширювати в соціальних мережах.

У Польщі пролунали сирени: дивіться відео

Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) надіслав SMS-попередження мешканцям окремих районів Підкарпатського та Люблінського воєводств. Зокрема, повідомлення отримали жителі Жешува, Перемишля, Кросна, а також районів навколо Холма та Замостя.

У попередженні йшлося: "УВАГА! Російська повітряна атака в Україні. Ситуація перебуває під контролем. Підвищено готовність системи протиповітряної оборони Польщі. Очікуйте подальших повідомлень".

Водночас місцеве видання Rzeszów News повідомляло, що частина жителів скаржилася на відсутність SMS або їхнє запізніле надходження.

Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що через російські удари по Україні задіяло необхідні сили та засоби протиповітряної оборони. Військові пояснили, що заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист польського повітряного простору, зокрема поблизу районів, яким загрожувала небезпека.

Згодом Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про завершення заходів. За офіційною інформацією, порушень польського повітряного простору не було, а залучені сили та засоби ППО повернулися до стандартної оперативної діяльності.

Окремо військові прокоментували повідомлення про нібито порушення повітряного простору Польщі, які поширювалися в мережі. У командуванні не виключили, що частина таких публікацій могла бути інформаційною маніпуляцією або дезінформацією, покликаною викликати занепокоєння серед населення.

Громадян закликали зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та стежити за повідомленнями офіційних джерел.

Нагадаємо, під час масованого удару Росії по території України вранці 20 листопада було зафіксовано факти порушення польського повітряного простору та падіння уламків у кількох прикордонних районах.