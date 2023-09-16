Польща хоче збудувати стіну на кордоні з Росією: що розповів Моравецький

Польща планує відгородитися стіною від країни-агресорки. Однак Варшава створить на кордоні з Росією не тільки фізичний бар'єр.

Журналісти запитали прем'єр-міністра, чи може бути побудований на польсько-російському кордоні паркан, подібний до того, що є на кордоні з Білоруссю. Матеуш Моравецький розповів про плани уряду.

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Як саме Польща відгородиться від Росії

Моравецький назвав Калінінградську область Росії Кенігсберзькою та анонсував будівництво стіни на кордоні з нею.

Ми оголосили, що спочатку почнемо будувати периметричну систему для електронної охорони кордону. Потім ми будемо створювати відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках, а в кінцевому підсумку – по всій довжині кордону з Кенігсберзьким регіоном – колишньою Калінінградською областю,

– сказав голова польського уряду.

Як пишуть місцеві ЗМІ, Польща почала створювати електронний бар'єр на кордоні з Росією ще у квітні. Його будівництво має завершитися у вересні або жовтні 2023 року.

Ця система складатиметься з понад 3 тисяч камер та 200 кілометрів кабелів. Електричне загородження дозволить здійснювати повний моніторинг польсько-російського кордону.

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