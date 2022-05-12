Польща погодилася усунути бар'єри для торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною
Джерело:фейсбук Юлії Свириденко
Україна та Польща спростять процедури контролю за імпортом та експортом аграрної продукції.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з віцепрем'єром Польщі Генриком Ковальчиком.
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Так, польська сторона забезпечить роботу ветеринарних і санітарних служб у режимі 24/7. Для цього працівники відповідних служб будуть переведені на українсько-польський кордон.
Також контрольні процедур буде спрощено. Зокрема, лабораторні дослідження можна буде робити не на кордоні, а в місті призначення. Це значно скоротить час перетину кордону,
– сказала Свириденко.
Сторони також усунуть бар'єри у торгівлі продукцією тваринного походження, зокрема свинини.
"Для України важливо забезпечити транзит свинини, яловичини та баранини до третіх країн через територію Польщі, що вимагає відповідних ветеринарних рішень", – пояснила міністерка економіки.
Крім цього, країни домовилися більш ефективно використовувати усі модальності для перевезень, зокрема контейнерні перевезення через польські порти.
"Співпраця з Польщею стає буквально щоденною і орієнтованою на те, щоб спільний кордон розчинився для цілей торгівлі", – заявила Свириденко.
Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Україна та Польща домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень та досягли значного прогресу в лібералізації автоперевезень.
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