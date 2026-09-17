Про це розповів очільник польського оборонного відомства на своїй сторінці у мережі X.

Які подробиці?

Черговий російський удар зафіксували усередині України лише за кілька кілометрів від межі з Польщею. Попри те, що порушення польського повітряного простору цього разу не сталося, Варшава вживає додаткових превентивних заходів.

За словами урядовця, загрози з боку агресора набувають нових форм і виникають у місцях, які раніше вважалися відносно безпечними.

Після останніх російських провокацій та актів агресії я прийняв рішення про розширення захисту нашого повітряного простору. Ми збільшуємо активність наших повітряних сил, включно з літаками F-16 та гелікоптерами,

– заявив Косіняк-Камиш.

Він додав, що польські сили здійснюють безперервний моніторинг ситуації вздовж східного кордону. Одночасно з залученням авіації в країні посилюють системи протиповітряної оборони та швидкого реагування.

"Останні тижні показали, що провокації з боку Росії набувають різних форм і несуть загрозу в місцях, які досі вважалися безпечними. Польща весь час моніторить ситуацію на східному кордоні. Ми також посилюємо системи для швидкого реагування на загрози на території всієї Польщі", – підкреслив міністр оборони.

Російські БпЛА та попередження уряду Польщі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що польське військове керівництво вже неодноразово піднімало бойову авіацію через загрозу реактивних безпілотників Росії під час атак на захід України.

Як уже повідомлялося на нашому сайті прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав про можливість ескалації та закликав готуватися до спроб дезорганізації інфраструктури, зваживши на застосування агресором нових небезпечних дронів.