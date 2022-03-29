Польща прийматиме біженців з України стільки, скільки буде потрібно, – віцепрем'єр

У Польщі заявили, що готові продовжувати приймати українських біженців. Поки що для цього є можливості.

Про це в інтерв'ю виданню розповів віцепрем'єр-міністр Пьотр Глінський, який відповідає за зусилля країни з прийняття українських біженців.

Читайте також Біженцями стали 3,8 мільйона українців, половина з них – діти, – Єврокомісія

Польща продовжить приймати українських біженців

Політик повідомив, що Польща готова продовжувати приймати українських біженців стільки, скільки буде потрібно.

У нас є можливості, і ми все ще готові прийняти більше біженців,

– заявив Глінський.

За його словами, за останній місяць країна прийняла 2,3 мільйона біженців. Це більше, ніж будь-яка інша європейська держава. Останнім часом кількість прибулих впала, однак Варшава готується до майбутніх хвиль.

Водночас Глінський зауважив, що Заходу дуже важливо не зменшувати гуманітарну допомогу країні. "Це дуже чутлива проблема з погляду України, тому що вони все ще захищають свою незалежність", – пояснив віцепрем'єр.

В ЄС по-різному реагують на позицію Польщі

Готовність Польщі прийняти так багато українських біженців, хоча вона відмовилась зробити те саме для біженців із Сирії та Афганістану, справила враження на багато країн Євросоюзу.

Глінський пояснив різницю у підходах тим, що до війни у ​​Польщі вже жили та працювали приблизно 1,5 мільйона українців. Він наголосив на глибоких культурних зв'язках між країнами.

Ознайомтеся – мер Луцька розповів про ситуацію з переселенцями: дивіться відео