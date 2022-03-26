Польща прийняла вже 2,3 мільйона українців
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський провів перемовини зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Глава України подякував президенту Польщі за прийом українців.
Про деталі розмови Дуди та Зеленського розповіли в Офісі Президента. Польський лідер зауважив, що до Польщі приїхали вже понад 2 мільйони 300 тисяч українців.
До теми Під час розмови Дуди із Зеленським російські війська обстрілювали Львів
Польща забезпечує всім необхідним біженців, – Дуда
Дуда запевнив Зеленського, що Польща забезпечує українців усім необхідним. Президент України також вкотре наголосив на необхідності зупинити обстріли українських міст з повітря.
Зеленський зазначив що йому дуже шкода, що літаки радянського виробництва, які є в східноєвропейських країнах, Україні так і не передали. Хоча раніше і Польща заявляла про таку готовність.
Тисячі людей вийшли на мітинг за Україну у Варшаві: дивіться вражаюче відео