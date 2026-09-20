Польща масово встановлює сирени біля кордону через російські удари по інфраструктурі

У Польщі різко збільшили кількість систем оповіщення населення поблизу українського кордону. Таке рішення ухвалили через постійні атаки російських безпілотників та ракет на прикордонну інфраструктуру.

Про розширення мережі сирен повідомляє Польське радіо, посилаючись на міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кєрвінського. За його словами, Росія змінила тактику обстрілів, тому цілями дедалі частіше стають прикордонні переходи та інші об'єкти.

Як змінилася система оповіщення?

Посадовець зазначив, що на початку року в регіоні працювало лише близько трьох десятків сирен із дистанційним керуванням. Натомість зараз їхня кількість зросла до майже 350 одиниць.

Ми дедалі частіше звертаємося до засобів, призначених для протидії цим загрозам,

– наголосив міністр.

Посилення заходів безпеки стало відповіддю на нещодавні інциденти, які порушили спокій місцевих жителів та виявили вразливість інфраструктури.

Зокрема, під час нічної атаки 13 вересня на Волині постраждала автозаправна станція біля пункту пропуску "Ягодин" і залізничний локомотив.

Реакція польської авіації

Нагадаємо, раніше ми писали, що через російські обстріли західних областей України Варшава регулярно підіймає в небо бойову авіацію. Під час вересневих атак польські військові задіяли чергові винищувачі для патрулювання повітряного простору.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, очільник польського оборонного відомства попередив про серйозні наслідки браку систем ППО в української армії. Він наголосив, що без належного захисту російські дрони летітимуть безпосередньо на територію Польщі.