Польща скликає Європейську раду та закликає до санкцій проти Росії через визнання бойовиків

У Польщі вже відреагували на рішення очільника Кремля визнати бойовиків у псевдореспубліках на Донбасі. Через це прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький скликає Європейську раду.

За словами Моравецького, дії Кремля є грубим порушенням міжнародного права. Тому Європа повинна належно на це відреагувати.

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Моравецький закликає ввести санкції

Глава польського уряду наголосив, що дії Кремля є агресією проти України. Крім того, таким чином Кремль демонструє своє небажання продовжувати дипломатичний діалог.

Це акт агресії проти України, на який потрібно відповісти однозначно у вигляді негайних санкцій,

– наголосив Моравецький.

За словами Моравецького, санкції є єдиною мовою, яку розуміє Путін. З приводу введення санкцій глава уряду Польщі скликав Європейську раду.

У Європейській раді відреагували на визнання бойовиків

Глава Європейської ради Шарль Мішель відреагував на рішення Кремля. Він назвав ці дії грубим порушенням міжнародного права та мінських угод. За його словами, ЄС неодмінно відреагують на вчинок Кремля.

ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю,

– підкреслив Мішель.

Путін визнав бойовиків: головне

15 лютого 2022 року Держдума Росії проголосувала за звернення до Путіна про визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованих територіях України.

21 лютого після засідання Радбезу Путін оголосив про визнання псевдореспублік. Після цього він підписав відповідні документи й договір про дружбу з ватажками бойовиків.

Слідом за Росією "підтримку" найманцям на Донбасі висловив очільник Сирії Башар Асад і ватажки інших невизнаних республік Південна Осетія та Абхазія.

Визнавши бойовиків, Росія фактично вийшла з мінських домовленостей. Про це попереджали українські та світові політики. Раніше усвідомлення цього підтверджував і Пєсков.