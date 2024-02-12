Блокування українського зерна: єврокомісар звернувся до трьох прикордонних країн ЄС

Єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс звернувся до Польщі, Угорщини та Словаччини. Він закликав їх зняти односторонні обмеження проти українського експорту зернових товарів.

Він наголосив, що ЄС уже розробив альтернативні механізми, які допоможуть захистити європейських фермерів від надлишку української продукції. Про це Валдіс Домбровскіс заявив під час дебатів у Комітеті агрокультури в Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Закликав припинити односторонні обмеження

Єврокомісар з питань торгівлі зазначив, що раніше Єврокомісія вже вводила захисні заходи для сусідніх держав-членів ЄС щодо імпорту переважно сировинних товарів з України, таких як зерно, кукурудза та насіння соняшнику. Далі Єврокомісія разом з Україною розробили механізм експортного контролю. За словами Домбровскіса, цей механізм успішно функціонує між Україною та Румунією.

Цей механізм не працює, наприклад, з Польщею, Угорщиною та Словаччиною, оскільки ці країни продовжують застосовувати односторонні обмеження, які, до речі, суперечать як виключній компетенції ЄС у сфері торговельної політики, так і вашим зобов'язанням за Угодою про вільну торгівлю з Україною та СОТ,

– зазначив Домбровскіс.

Він звернувся до урядів цих держав з проханням припинити односторонні обмеження. Представник ЄК каже, що окрім механізму експортного контролю Єврокомісія виступила із пропозицією запровадити автономні торговельні заходи в тих країнах, які стикаються з негативним впливом на ринок від українського експорту.

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Валдіс Домбровскіс додав, що смуги солідарності залишаються досі актуальними, хоча Україна і змогла частково відновити роботу Чорноморського коридору. Він зазначив, що рівень експорту через Чорне море все ще не досягнув довоєнного рівня.

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