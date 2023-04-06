Для потреб ЗСУ: Польща з Україною вироблятимуть танкові боєприпаси

Польща та Україна підписали угоду про спільне виробництво 125-мм танкових боєприпасів. Угоду підписали в присутності президента Володимира Зеленського та прем'єра Польщі Матеуша Моравецького.

Polska Grupa Zbrojeniowa та українська компанія "Артем" підписали угоду про виробництво боєприпасів. Угоду уклали в канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві.

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Україна та Польща збудують нові виробничі лінії

Укладена угода визначає принципи співробітництва двох суб’єктів у сфері виробництва 125-мм танкових боєприпасів.

Це ще одна форма підтримки, яку Polska Grupa Zbrojeniowa надає Україні,

– розповіли в польській компанії.

Відповідно до положень угоди, обидві сторони вирішили, що найближчим часом збудують нові виробничі лінії. Це дозволять виробляти у великих кількостях 125-мм танкові боєприпаси, призначені для потреб української армії.

Компоненти, необхідні для виробництва боєприпасів, будуть поставлятися обома сторонами відповідно до своїх засобів та можливостей. Місцезнаходження виробництва обидві сторони обиратимуть спільно.

Крім того, польська сторона передасть українцям не лише свої технології виробництва, а й необхідне обладнання.

Також Україна та Польща підписали меморандуми про співпрацю у відновленні нашої країни.

Поляки знають велику цінність свободи і солідарності, тому ми підтримуємо українців у їхній боротьбі. Безпека всієї Європи і безпека Польщі також поставлені на карту в цій війні,

– сказав Моравецький.

Моравецький додав, що Україна купує озброєння, вироблене на польських заводах, зокрема САУ Krab і бронетранспортери Rosomak.

Польща і Україна погодили новий пакет військової допомоги

Президент Володимир Зеленський 5 квітня здійснив візит до Польщі. Під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою глава держави повідомив, що Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги, який включатиме бронетранспортери, системи ППО, міномети та інше озброєння.

"Погоджений дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет. Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних ПЗРК Piorun, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що йдеться не лише про підтримку, а й про двосторонню співпрацю, зокрема у форматі закупівель. За словами Зеленського, це посилює оборонний потенціал як України, так і Польщі.