Заступник голови польського Сенату відмовився від нагород України на знак протесту

Віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський заявив про повернення двох державних нагород України. Рішення він ухвалив після відмов українських президентів та інших політиків від польських нагород.

Про це він написав у листі до посла України, передає 300Polityka.

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Як пояснив своє рішення Камінський?

Міхал Камінський написав, що ухвалив своє рішення у зв'язку з "діями та заявами Президента України Володимира Зеленського, які підтримали колишні президенти України та переважна більшість українських політиків".

Я приймав ці нагороди як вираз визнання моєї багаторічної діяльності з розбудови стратегічного партнерства між Польщею та Україною. Я отримав їх, зокрема, за авторство першого в історії Європейського парламенту звіту щодо членства України в Європейському Союзі,

– повідомив заступник голови Сенату.

Він назвав Польщу "адвокатом України в Європі", який підтримував країну політично, економічно та дипломатично. А отримані нагороди, за словами Камінського, сприймав як символ спільних цінностей двох держав.

Однак наразі, мовляв, не може зберігати їх, адже найвищі органи української влади та значна частина політичної еліти "досі не наважилися однозначно засудити винуватців Волинської трагедії та масових вбивств громадян Польщі".

Віцмаршалок Сенату Польщі зазначив, що його країни "не нав'язуватиме нікому власне бачення історії", але має право "оцінювати цей вибір". "Якщо осіб, відповідальних за масові злочини проти цивільного населення, визнають національними героями, Польща має не лише право, а й обов'язок реагувати", – написав Камінський.

Я приймаю це рішення з глибоким жалем, але також і з переконанням, що справжнє партнерство між народами може бути побудоване лише на фундаменті правди, поваги до жертв та взаємної чесності,

– резюмував він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що у конфлікті з позбавленням його ордена Білого Орла Кароль Навроцький використовує Україну як елемент внутрішньої політичної боротьби.

Польський лідер відповів на слова українського колеги, заявивши, що Зеленський помиляється. Адже, на думку Навроцького, питання не стосується лише внутрішніх справ Польщі, а й сприйняття історії.