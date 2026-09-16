Польські військові будують укріплення біля українського кордону

Польща посилює захист кордону з Україною – військові почали будувати фортифікаційні споруди та спостережні пости біля пунктів пропуску. До робіт залучили 4-й та 18-й саперні полки.

Про це 15 вересня повідомило Генеральне командування Збройних сил Польщі.

Де саме тривають роботи?

Польські військові розпочали облаштування фортифікаційних споруд та спостережно-охоронних постів поблизу кордону з Україною. Роботи проводять у межах програми "Східний щит". Військові встановлюють фортифікаційні системи HESCO Bastion, які використовують для швидкого облаштування захисних позицій.

Польща посилює кордон з Україною / Фото Генеральне командування ЗСП

Окрім будівництва укріплень, військові надають інженерну підтримку польській Прикордонній службі. Зокрема, поблизу пунктів пропуску облаштовують спостережні та сторожові пости.

За даними польського командування, відповідні роботи проводять поблизу пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова.

Посилення безпеки відбувається на тлі зростання уваги Польщі до захисту прикордонної інфраструктури. Водночас саме будівництво укріплень не означає запровадження обмежень для перетину кордону: польські офіційні дані продовжують публікувати інформацію про роботу пунктів пропуску.

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що в ніч проти 10 вересня спецслужби України та Польщі спільно запобігли загрозі для одного з пунктів пропуску на кордоні. Завдяки координації силовиків вдалося не допустити безпосередньої атаки на прикордонну інфраструктуру.

Водночас Туск не розкрив подробиць щодо характеру загрози та конкретного пункту пропуску з міркувань безпеки.

Польща та інші європейські країни мають готуватися до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці. Він також повідомив, що отримав від глави ЦРУ детальний звіт щодо можливих ризиків.

Росія вже здійснює провокаційні атаки на прикордонну інфраструктуру, зокрема пункти пропуску на кордоні з Молдовою. За його словами, подібні дії не можна виключати й щодо переходів на польсько-українському кордоні.

Окремо польський прем’єр закликав враховувати ризик внутрішнього саботажу. Він наголосив, що захист східного флангу є спільним завданням усіх країн Євросоюзу.