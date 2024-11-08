Defense Express розповіли, скільки МіГ-29 залишилося у Польщі і чому країна не передає ці літаки

На початку 2023 року Польща передала Україні 14 літаків МіГ-29. Однак зараз уряд відмовляється передавати Києву решту винищувачів, оскільки вони необхідні самій країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Аналітики зазначають, що, за даними відкритих джерел, Польща залишилася фактично єдиною країною Європи, яка ще має боєздатні літаки цього типу.

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Чому Польща відмовляється від передачі МіГ-29

Щорічний звіт The Military Balance 2024 вказує, що на початок цього року Польща мала в своєму розпорядженні 11 літаків МіГ-29, три МіГ-29УБ, а також 48 винищувачів F-16.

На цьому тлі треба зробити поправку на те, що Польща має намір модернізувати усі наявні 48 одиниць F-16 до стандарту Block 70/72, що їй може обійтись у 7,3 мільярди доларів, відповідний дозвіл США на це уже дали,

– зазначили в Defense Express.

Це може вказувати на те, що Польща хоче зберегти наявні МіГ-29 для "перестраховки" на період, коли буде відбуватись модернізація F-16. Також лишається актуальним фактор так званого "Калінінградського анклаву" як джерела постійної воєнної загрози з боку Росії.

Крім того, у Польщі є проблема вибратись з пастки закупівлі FA-50 на три мільярди доларів без ракет AIM-120, які купувались у Південній Кореї власне як заміна тим МіГ-29, які на початку 2023 року були передані Україні,

– йдеться в матеріалі.

Саме через ці фактори Польща поки не погоджується передавати Україні ті МіГ-29, які в неї залишились.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заявив, що його країна не є стороною конфлікту у війні між Росією та Україною. За його словами, Польща надала стільки військової техніки, скільки могла, і єдиним обмеженням обсягів постачання є власна безпека. Зокрема МІГ-29 "патрулюють польське небо та обслуговують польських льотчиків".