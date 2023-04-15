Під забороною зерно, яйця та молоко: Польща обмежила ввезення продовольства з України

Уряд Польщі у суботу, 15 квітня, прийняв рішення щодо заборони ввезення зерна та іншого продовольства з України. Питання готові вирішити через міждержавну угоду.

З відповідною заявою виступив голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. Разом з тим, в Україні вже відреагували на заяви польського уряду й збираються врегулювати питання вже у понеділок, 17 квітня.

Дивіться також Польща скасувала привілеї для українських далекобійників і не тільки

Польща заборонила ввезення десятків круп та меду з України

Качинський підкреслив, що Польща та Україна залишаються близькими партнерами й друзями, проте захист інтересів власних громадян – на першому місці. Це пов'язано з тим, що польські фермери стикаються з кризою, яка впливає у цілому на ситуацію в країні.

Уряд Польщі погодив заборонити ввезення наступних продуктів:

зерно,

цукор,

сухі корми,

льон та коноплі,

насіння,

молоко та молочні продукти

деякі види м'яса, зокрема – яловичина, баранина, свинина,

яйця,

мед,

вино та багато інших продуктів.

Як реагують в Україні на заборону

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що дуже шкодує щодо рішення польського уряду. Від понеділка, 17 квітня, Україна розпочне переговори з польською стороною щодо відновлення транзиту та можливості ввезення сільськогосподарської продукції.

При цьому українські агровиробники з розумінням ставляться до потреб польських колег, сподіваються на взаєморозуміння та очікують конструктивного діалогу для прийняття узгодженого рішення,

– заявили в міністерстві.

Окрім того, у пресслужбі міністерства повідомили, що найближчими днями Україна та Польща планують узгодити новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси обох країн в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі.

Що цьому передувало

У Польщі розпочалися протести через те, що українське зерно ввозять до країни без мита. Це суттєво вплинуло на ціни в країні та обезцінило роботу польських фермерів. Ба більше, фермери навіть погрожували заблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", якщо не буде врегульоване питання продажу в Польщі українського зерна.

Після цього уряди Польщі й України погодили припинити постачання зерна пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до нового сезону.