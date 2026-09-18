Важливі для України: 2 аеропорти в ЄС третій день поспіль зупиняють роботу через атаку Росії

Уже третій день поспіль Польща вимушена зачиняти свої два аеропорти. Причина – російська атака на західні регіони України.

18 вересня польські Збройні сили підняли у повітря винищувачі, а аеропорти в Любліні та Жешуві зупинили роботу. Про це повідомило Польське агентство повітряного сполучення (PANSA).

Що відомо про зупинку роботи польських аеропортів?

Близько 8:45 за місцевим часом агентство повідомило про відновлення роботи летовищ.

Цивільне авіасполучення в двох прикордонних аеропортах блокують уже третій день поспіль. Рішення ухвалили як превентивний захід на тлі підвищеної активності ворожих безпілотників поблизу державного кордону.

Так, 17 вересня аеропорти знову зачиняли. Того дня російський ударний дрон впав за 4 кілометри від польського кордону у Волинській області.

16 вересня Польща теж піднімала авіацію та зачиняла аеропорти через атаку Росії на Україну. Повітряні сили України тоді фіксували рух ворожих безпілотників у напрямку Волині та інших західних областей.

Зауважимо, що для України обидва два польські аеропорти важливі.

Жешув-Ясьонка – це головний логістичний хаб для західної допомоги Україні. Через розташований там POLLOGHUB проходить військова й гуманітарна допомога від міжнародних партнерів, після чого її доставляють в Україну автомобільним транспортом.

Польська влада зазначала, що через цей вузол проходить понад 90%, а за окремими оцінками – понад 95% допомоги Україні.

Люблінський аеропорт також використовується для транспортування військової допомоги Україні.