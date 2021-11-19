Польща закриє залізничне сполучення з Білоруссю в Кузьниці
Польща заявила, що закриє залізничне сполучення в пункті пропуску "Кузьниця" з 21 листопада. Білорусь вже проінформували про відповідне рішення.
Пресслужба Прикордонного комітету Білорусі заявила, що отримала офіційний лист від польської сторони. Білорусь вже відреагувала.
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Держприкордонкомітет Білорусі отримав офіційний лист від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення в залізничному пункті пропуску "Кузьниця",
– мовиться у повідомленні.
Білорусь повідомила, що у відповідь вже направила роз'яснення поточної ситуації поблизу автомобільного пункту пропуску "Брузгі".
Також офіційний Мінськ заявив про готовність відновити роботу автодорожнього пункту пропуску "Брузгі".
Ірак почав забирати своїх громадян
- Міністерство транспорту Іраку повідомило, що країна почала забирати своїх громадян, які намагалися потрапити у ЄС через кордон Польщі та Білорусі.
- Перший рейс з Мінська до Багдада вже здійснили.
- За даними ЗМІ Іраку, про своє бажання повернутися додому заявили близько 170 людей.
- Зокрема, 50 з них вже надали необхідні документи.
Допис з телеграм-каналу "Пограничный комитет Беларуси"
Держприкордонкомітет Республіки Білорусь отримав офіційного листа від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення в залізничному пункті пропуску "Кузьниця".
У зв'язку з цим Держприкордонкомітет направив відповідь з роз'ясненням поточної ситуації поблизу автодорожнього пункту пропуску Брузги (з польського боку – Кузня Білостоцька), а також поінформував про заходи, які вживають для врегулювання ситуації, та відсутність загрози для співробітників польських служб.
Також білоруська сторона повідомила про готовність поновити роботу білоруського автодорожнього пункту пропуску "Брузгі".