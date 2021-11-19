Польща закриє залізничне сполучення з Білоруссю в Кузьниці

Польща заявила, що закриє залізничне сполучення в пункті пропуску "Кузьниця" з 21 листопада. Білорусь вже проінформували про відповідне рішення.

Пресслужба Прикордонного комітету Білорусі заявила, що отримала офіційний лист від польської сторони. Білорусь вже відреагувала.

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Держприкордонкомітет Білорусі отримав офіційний лист від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення в залізничному пункті пропуску "Кузьниця",

– мовиться у повідомленні.

Білорусь повідомила, що у відповідь вже направила роз'яснення поточної ситуації поблизу автомобільного пункту пропуску "Брузгі".

Також офіційний Мінськ заявив про готовність відновити роботу автодорожнього пункту пропуску "Брузгі".

Ірак почав забирати своїх громадян

Міністерство транспорту Іраку повідомило, що країна почала забирати своїх громадян, які намагалися потрапити у ЄС через кордон Польщі та Білорусі.

Перший рейс з Мінська до Багдада вже здійснили.

За даними ЗМІ Іраку, про своє бажання повернутися додому заявили близько 170 людей.

Зокрема, 50 з них вже надали необхідні документи.

Допис з телеграм-каналу "Пограничный комитет Беларуси"

Держприкордонкомітет Республіки Білорусь отримав офіційного листа від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення в залізничному пункті пропуску "Кузьниця".

У зв'язку з цим Держприкордонкомітет направив відповідь з роз'ясненням поточної ситуації поблизу автодорожнього пункту пропуску Брузги (з польського боку – Кузня Білостоцька), а також поінформував про заходи, які вживають для врегулювання ситуації, та відсутність загрози для співробітників польських служб.

Також білоруська сторона повідомила про готовність поновити роботу білоруського автодорожнього пункту пропуску "Брузгі".