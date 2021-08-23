Польща запропонувала гуманітарну допомогу мігрантам на кордоні з Білоруссю

Польський уряд занепокоєний через ситуацію з мігрантами на території Білорусі. Міністерство закордонних справ країни повідомило, що готове відправити туди матеріальну допомогу.

До міністерства закордонних справ Білорусі скерували дипломатичну ноту. Польща звернулася із запитом про актуальні проблеми, які турбують країну.

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Що відправлять до Білорусі

Польська сторона вважає, що ситуація є серйозною, тому готова надати конвой з гуманітарною допомогою. Для мігрантів у Білорусі можуть відправити такі речі:

намети та ліжка;

спальники та ковдри;

піжами, постільну білизну;

засоби індивідуального захисту;

продукти та ліки.

Якщо Білорусь погодиться, то гуманітарна допомога вирушить за сприяння Урядового агентства стратегічних резервів. Речі доправлять через найближчий прикордонний перехід та найкоротшим шляхом до місця, де перебувають мігранти.

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