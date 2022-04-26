Польща запропонувала обкласти податком російські нафту і газ в Європі

У Європі можуть ввести податок на російські енергоресурси та квоти на їх використання. Ввести обмеження на російські газ і нафту Євросоюзу запропонує Польща.

У Польщі пропонують створити "російський ETS"

Міністерка клімату й навколишнього середовища Польщі Ганна Москва заявила, що податки та мита на російські енергоресурси сприятимуть відмові від них.

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Ми, як Польща, завдяки багаторічним і послідовним інвестиціям готові на певні сировинні санкції, певну відмову від сировини з Російської Федерації. Однак розуміємо, що не всі держави готові до цього, але закликаємо, щоб знову переглянули свою політику і оцінили свою готовність,

– сказала Москва.

Щоб стимулюватися країни Євросоюзу відмовитися від російських енергоресурсів, Польща запропонує пакет заходів за аналогією із системою торгівлі викидами ЄС (ETS).

"Готуємо проєкт такого російського ETS, який міг би бути пакетом, що підтримує держави на шляху здобуття незалежності від російських енергоресурсів", – розповіла польська міністерка.

Москва вважає, що так званий "російський ETS" може стати частиною плану відмови від російських енергоресурсів. Вона значила, що в такому плані повинні бути прописані обсяги й терміни скорочення використання російських енергоресурсів.

ЄС готує черговий пакет санкції проти Росії за вторгнення в Україні. Очікується, що Євросоюз обмежить торгівлю російської нафти, однак не накладатиме санкції на газ.

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