Польща запроваджує 10-денний карантин: під обмеження потрапляють українці

Польща запровадила нові обмеження для мандрівників з країн, які не входять у Шенгенську зону. Для них буде обов'язковим 10-денний карантин.
Про відповідне рішення уряду стало відомо 23 червня. Подробиці розповів заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.
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Водночас, за словами чиновника, ухвалене положення не застосовуватимуть до тих людей, які повністю вакциновані проти коронавірусу COVID-19.Довідка. Шенгенська зона охоплює 26 європейські держави, України серед них немає. Прикордонний контроль є лише на зовнішньому кордоні цієї зони.
Раніше Польща ухвалила схожі вимоги й для мандрівників з Великої Британії. Втім, карантин для них буде коротшим й триватиме лише 7 днів.
Як пояснив очільник польського МОЗ Адам Недзельський, рішення про посилення карантину покликане зменшити ризики поширення штаму коронавірусу "Дельта".
"Дельта" вже в Україні
Один із найнебезпечніших штамів коронавірусу "Дельта" вже є в Україні. Його підхопили 66-річна жінка та 16-річна дитина, які нещодавно повернулися з Росії.
Як заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, Україна може закрити сполучення з країнами, де виявили цей штам.
Коронавірус у Польщі: актуальна інформація
- Станом на 23 червня у Польщі підтвердили 2 879 192 випадки коронавірусу COVID-19.
- Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 74 893 людини.
- Водночас у країні вже ввели 27 078 372 дози вакцини проти коронавірусу.