Польща запроваджує 10-денний карантин: під обмеження потрапляють українці

23 червня 2021 , 18:45
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Джерело:

Gospodarka

Польща запровадила нові обмеження для мандрівників з країн, які не входять у Шенгенську зону. Для них буде обов'язковим 10-денний карантин.

Про відповідне рішення уряду стало відомо 23 червня. Подробиці розповів заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

До теми Симптоми Delta-варіанту коронавірусу: хто найчастіше інфікується цим штамом

Водночас, за словами чиновника, ухвалене положення не застосовуватимуть до тих людей, які повністю вакциновані проти коронавірусу COVID-19.

Довідка. Шенгенська зона охоплює 26 європейські держави, України серед них немає. Прикордонний контроль є лише на зовнішньому кордоні цієї зони.

Раніше Польща ухвалила схожі вимоги й для мандрівників з Великої Британії. Втім, карантин для них буде коротшим й триватиме лише 7 днів.

Як пояснив очільник польського МОЗ Адам Недзельський, рішення про посилення карантину покликане зменшити ризики поширення штаму коронавірусу "Дельта".

"Дельта" вже в Україні

Один із найнебезпечніших штамів коронавірусу "Дельта" вже є в Україні. Його підхопили 66-річна жінка та 16-річна дитина, які нещодавно повернулися з Росії.

Як заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, Україна може закрити сполучення з країнами, де виявили цей штам. 

Коронавірус у Польщі: актуальна інформація

  • Станом на 23 червня у Польщі підтвердили 2 879 192 випадки коронавірусу COVID-19.
  • Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 74 893 людини.
  • Водночас у країні вже ввели 27 078 372 дози вакцини проти коронавірусу. 

 

Автор: Ірина Буртик