У Польщі відповіли, коли планують завершити зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю

Польща прагне зміцнити стіну на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити незаконну міграцію. Заступник міністра міграції Польщі Мачей Дущик повідомив, до якого часу країна планує завершити укріплення споруди.

На думку Дущика, після завершення робіт вздовж 400-кілометрового кордону з Білоруссю, Польща зможе наблизити безпеку на прикордонні до 100%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Коли Польща завершить зміцнення стіни

За даними заступника міністра міграції Польщі, країна планує завершити зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю влітку 2025 року.

Цей штучно створений шлях міграції буде закрито наступного літа, я сподіваюся і вірю в це,

– сказав Дущик.

Водночас він зауважив, що Варшава повинна бути готовою до спроби режиму Лукашенка "нагнітати конфлікт" та саботувати посилену прикордонну інфраструктуру Польщі.

Зазначимо, що окрім п'ятиметрового сталевого паркану, додаткові заходи безпеки вздовж кордону з Білоруссю включають камери нічного бачення, тепловізори та нову патрульну дорогу.

Нагадаємо, що у 2022 році Польща закінчила будувати 500-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. Її будівництво почали восени 2021 року для того, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів.