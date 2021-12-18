Польща змінила правила в'їзду для українців: кому не потрібно здавати ПЛР-тест

Польща з 15 грудня посилила карантинні обмеження, запровадивши обов'язкове тестування на коронавірус. Тести потрібно робити навіть тим, хто зробив щеплення проти COVID-19.

Однак вже з 18 грудня Польща дещо змінила правила в'їзду в країну. Так, влада вирішила розширити список осіб, які не повинні робити тестування.

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Актуальні правила в'їзду у Польщу

Під час перетину кордону Польщу особи мають надати представникам прикордонної служби, крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного діагностичного тесту на COVID-19, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Термін дії тесту слід рахувати від часу, коли ви цей тест зробили.

Водночас від тестування звільняються:

учні, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують,

діти, що відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

З 18 грудня цей перелік розширився і до нього включили:

дітей до 5 років;

осіб, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;

громадян, які перетинають кордон у межах виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

Зауважимо, що після посилення обмежень на в'їзд на кордоні з сусідньою Польщею утворились черги з авто. Так, 15 грудня на пункті пропуску "Шегині" в черзі очікували на перетин 150 автівок та 180 вантажівок. На іншому пункті пропуску у Краковці черга становила до 100 машин.

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Окрім Польщі, ще одна країна ЄС, Італія, також ввела обмеження через поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Туди вирішили не пускати також навіть вакцинованих мандрівників з України.